Ankara'da faaliyet gösteren Erciyes Platformu üyeleri Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Kayserili iş adamları ve bürokratların üye olduğu Erciyes Platformu yöneticileri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyarette, Kayseri'nin her zaman güzelliklerle anılması ve çok daha iyi noktalara gelmesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, son dönemde Ankara 'daki girişimleriyle 1,2 milyar liralık yatırımla ilgili protokol yaptıklarını söyledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da kurulu olan Erciyes Platformu yöneticileriyle bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Erciyes Platformu üyeleri ve vatandaşların Mevlid Kandili'ni tebrik etti.Kayseri'nin her zaman güzelliklerle anılması için gayret ettiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Kayseri'yi en iyi noktaya taşımak için gerek Kayseri'de gerekse Ankara'da işimizi takip ederek gayret ediyoruz. Çok şükür 7 aylık süreç içinde Ankara'daki taleplerimize karşılık hiçbir konuda olumsuz yaklaşım olmadı. Tüm katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Bu iş benim işim değildir demeden her işe emek veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın son ziyaretinden sonra bürokrasinin bakışı çok daha olumlu hale geldi" diye konuştu.Yaptıkları girişimler sonucu Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Ankara ve İstanbul'dan sonra ilk bürosunu Kayseri'de açacak olmasının önemini de vurgulayan Başkan Büyükkılıç, son süreçte 1,2 milyar liralık prensipte kararları verilmiş yatırımların hayata geçirileceğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, bu yatırımlar arasında 400 milyon TL'lik maliyetiyle Belsin-Şehir Hastanesi raylı sistem hattı ve 10 adet raylı sistem aracı, 200 milyon TL'ye mal olacak Hava İkmal Millet Bahçesi, Keykubat Millet Bahçesi, Camii Kebir'in etrafının açılması gibi projelerin yer aldığını kaydetti."ERCİYES PLATFORMU OLARAK YANINIZDAYIZ"Erciyes Platformu Başkanı Mustafa Alkan da yaptığı açıklamada Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun dileklerini ifade ederek, "Sizlerin geçmiş süreçteki başarılarınızı biliyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığınızda da çok büyük hizmetler yapacağınıza inanıyoruz. Bizler de Erciyes Platformu olarak her alanda destek olmak istediğimizi belirtiyoruz. Erciyes Platformu'nun kamu çalışanları ve iş adamlarından oluşan 500 üyesi var. Tümünün desteğinin sizlerle birlikte olduğunu ifade etmek istiyoruz" dedi.