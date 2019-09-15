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Son dakika: Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika: Ankara'da bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

15.09.2019 10:50

Ankara'da bir otomobil, tıra arkadan çarptı. Çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Ankara Çevre Yolu'nun İncek mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sincan istikametine seyreden Cem D. idaresindeki 26 KC 104 plakalı otomobil, çevre yolu üzerinde park halinde bulunan Burhan E.'ye ait 54 D 0002 plakalı tıra arkadan çarptı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza yerine gelen sağlık ekipleri ise çarpma sonucunda savrulan otomobilde bulunan Seda D., Kaan D. ve Kıymet Ç.'nin hayatını kaybettiğini, sürücü Cem D. ile Buğlem G.'nin ise yaralandığını belirledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan, park halindeki tırın yanında bulunan sürücü Burhan E.'nin de yaralandığı tespit edildi. 3 yaralı, Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara Çevre Yolu'nun Sincan istikametinde trafik akışı, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Son dakika: Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(4)
TIRLAR YOLDA ÖLÜM SAÇIYOR:Tırlar sağ şeride geçipdurunca tıra arkadan çarpma kazalarının yarısından fazlası duran tir kaynaklı. Yol yapan AKP kazalar azalmadı arttı kanunlar uygulanmıyor ülke muz cumhuriyetine döndü
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İGDİRLİ:Ah ah be kardeşim biraz dikkat etsene bak 3 kişi öldü yazık değilmi.. Allah cc rahmet eylesin ailelere sabır versin ve Allahuteale cc. kimseye göstermesin
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ALİ:Hız ölümdür.
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GURBETCİ:Cevre yolunda park etmek nedemektir kardesim? Bu tircilara neden boyle yollarin yantarafina 1 tuvaletli musluklu bir dinlenme, uyku yeri yapilmiyor, tircilar mecburen oraya ceksin? Yapacagin 200 metre bir yan yol. Cok aci ve gereksiz bir bilanco bu.
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