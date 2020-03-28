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Ankara'da feci kaza kamerada... Çarptığı kadını yaralı halde bırakıp kaçtı

Ankara'da feci kaza kamerada.

28.03.2020 22:19 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:20

Ankara 'da feci kaza kamerada... Çarptığı kadını yaralı halde bırakıp kaçtı

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle İlçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına dikkatsiz bir sürücü otomobiliyle çarptı. Daha sonra sürücü olay yerinden hızla kaçtı.

Kaza Ankara'nın Yenimahalle İlçesi Karakeçili Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen bir kadına dikkatsiz sürücü çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. O esnada bir sürücü otomobiliyle park halinde beklerken, aracının içinde bulunan kamera kaza anını kaydetti. Kazayı gören marketteki vatandaşlar, yaralı kadının yardımına koşarken, diğer sürücülerin yoluna devam etmesi tepkilere neden oldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ankara’da feci kaza kamerada... Çarptığı kadını yaralı halde bırakıp kaçtı

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenimahalle, Ankara, 3. Sayfa

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Ankara'da feci kaza kamerada... Çarptığı kadını yaralı halde bırakıp kaçtı

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