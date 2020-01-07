Haberler » Güncel » Ankara'da FETÖ operasyonu - Haber

Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 20 eski kamu çalışanından 5'i gözaltına alındı.

07.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:16 Ankara'da FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 20 eski kamu çalışanından 5'i gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeline yönelik soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar sonucunda FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, tamamı kamu görevinden çıkarılmış 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 13 ilde düzenledileri operasyonla şüphelilerden 5'ini yakaladı.

Diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Başsavcı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:55   Van kedilerine 'Mozart' dinletiyorlar - Haber
10:55   İstanbul'da fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor (2) - Haber
10:54   Daha mutlu bir İzmir için fikir maratonu - Haber
10:54   TIR devrilmesiyle kapanan Bursa- Ankara karayolu, ulaşıma açıldı - Haber
10:49   Şehit Polis Fethi Sekin'in adı Tatvan'da sokağa verildi - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
10:00   Süleymani'nin ölümünün ardından, Kudüs Gücü Ordusu'nun bütçesi 200 milyon avro artırıldı - Haber
08:26   Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak - Haber
00:44   İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Haber
7.01.2020 10:55:57