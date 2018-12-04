Ankara'da Fetö Operasyonu: 17 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8'i yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tanık ifadeleri, dijital incelemeler, telefon irtibatlarından, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 17 sivil hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerden 8'ini gözaltına aldı. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirtildi.
Özkan ARSLAN/ANKARA,
Ankara
04 Aralık 2018 Salı 12:27