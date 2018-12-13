Ankara'da Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında FETO/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme iletişim programı "Bylock"u kullandığı tespit edilen 11 şahsa yönelik Ankara'da 13 Aralık
tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. - ANKARA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,Ankara
13 Aralık 2018 Perşembe 10:42