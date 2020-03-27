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Öfkeli adam, bir gün önce tartıştığı baba ve oğlunun dükkanını 12 kişiyle bastı

Ankara'da bir baba ve oğlunun dükkanı, önceki gün tartışma yaşadıkları şahıs tarafından saatlerce izlendi. Yanında getirdiği 12 kişi ile uygun anı bekleyen saldırgan, dükkanda çalışan baba ve oğlunu öldüresiye dövdü.

27.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:24

Ankara 'nın Altındağ ilçesinde aralarında husumet bulunduğu söylenen baba ve oğlunun dükkanına 12 kişi saldırdı. Baskın yapmadan önce saldırganların saatlerce dükkanı izleyip keşif yaptığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

BİR GÜN ÖNCE TARTIŞMA YAŞANDI

Ankara'nın Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde, Mahmut Ünlütürk (27) ve Necati Ünlütürk (53)'ün daha önce husumetleri olduğu komşuları, baba ve oğlunun dükkanına film gibi baskın düzenledi. Olaydan bir gün önce Mahmut Ünlütürk ile tartışan Ercan E, ertesi gün 12 kişiyle Ünlütürk'ün dükkanına baskın yaptı.

SALDIRGIĞI KİŞİNİN TELEFONUNU ÇALDI

Kavgadan saatler önce dükkanın etrafına gelerek keşif yapan ve uygun anı kollayan saldırganlar daha sonra müşteri kılığında Mahmut Ünlütürk'ün yanına geldi. Ercan E. ise o sırada yan dükkanda bulunan baba Necati Ünlütürk'ü dışarıya çağırarak diğer saldırganlarla birlikte vurmaya başladı. Kavgayı görünce dışarıya çıkan Mahmut Ünlütürk'e da vurmaya başlayan saldırganlar, baba ve oğlu dakikalarca öldüresiye dövdü. Güvenlik kameralarına an be an yansıyan kavga sırasında Necati Ünlütürk'ün yere düşen telefonunu alarak cebine koyan Ercan E. ve diğer saldırganlar olay yerinden ayrıldı.

DÜKKANINI KAPATACAK

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan Necati Ünlütürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Darp edilen 53 yaşındaki Necati Ünlütürk, huzurları kalmadığı için evlerini ve dükkanlarını taşıma kararı aldıklarını belirterek, "Acaba ben ne zarar verdim ki beni bu kadar acımasızca dövdüler. 10 gün iş göremez raporu aldım. Biz bu insanlardan şikayetçi olduk. Ama hala bu şahıslar ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Acaba ne zaman haklarında bir işlem yapılacak." dedi.

Öfkeli adam, bir gün önce tartıştığı baba ve oğlunun dükkanını 12 kişiyle bastı

Kaynak: İHA

Etiketler: Altındağ, Ankara, 3. Sayfa, Güncel

Haberin Videosu :

Başkent Ankara'da film gibi dükkan baskını

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