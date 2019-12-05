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Ankara'da firar eden mahkum Afyonkarahisar'da yakalandı

Ankara Sincan Açık Cezaevi Müdürlüğünden firar eden bir mahkum Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yakalandı.

05.12.2019 21:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:55Ankara'da firar eden mahkum Afyonkarahisar'da yakalandı
Açık Cezaevi Müdürlüğünden firar eden bir mahkum Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı gece devriyesinde hareketlerinden şüphelenilen iki kişiyi durdurdu. Polis ekiplerinin şüphelendikleri Kerim Fişek'in (19) GBT sorgulamasında "kasten adam öldürme" suçundan tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Açık Ceza Müdürlüğünden yaklaşık 20 gün önce firar ettiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan firari mahkum, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolvadin Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Sincan, Ankara, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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ORHAN ESKİNAR:Bu nasıl ceza adam öldürmüş ve açık ceza evinde allah belanızı versin
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