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Ankara'da fırıncıların "ekmek" mesaisi devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı başkentte fırınlar, ekmek üretimini sürdürüyor.

11.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:40
Ankara'da fırıncıların
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı başkentte fırınlar, ekmek üretimini sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığının 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından, istisna kapsamındaki iş yerlerinden fırınlar, üretime aynı hızla devam ediyor.
Fırıncılar, üretilen ekmekleri evlere ulaştırıyor. Polis ekiplerinin meydanlar ile cadde ve sokaklarda kontrol ve uygulamaları devam ederken, ekmek taşıyan araçlara ise izin veriliyor.
Fırın sahibi Ahmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının kendilerini etkilemediğini, üretime devam ettiklerini belirtti.
Ekmeğin satışını, fırınlarda sosyal mesafeyi koruyarak yaptıklarını ifade eden Çelik, şunları söyledi:
"Ayrıca araçlarımızla, fırına ulaşamayan insanların taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bütün tedbirlerimizi aldık, ekmeğimizi fazlasıyla yaptık. Akşama kadar insanları ekmeksiz bırakmayacağız. 4 dağıtım aracımız var. Araçlarımıza ekmekleri yükledik. Kendi bölgelerimizde, bize yakın yerlerde, insanların daha rahat ekmek alabilmeleri için yardımcı oluyorlar."

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Güncel
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