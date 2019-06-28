Ankara
'da fırtına çatı böyle uçurdu
ANKARA - Ankara
'nın Nallıhan
ilçesine bağlı Çayırhan
Mahallesi'nde fırtına yüzünden bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçma anı bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ankara
'nın Nallıhan
ilçesinde etkili olan yağışlı hava ve fırtına yüzünden Çayırhan
Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Binanın çatısının uçma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Özel bir şirkete ait binada maddi hasar yaşanırken her hangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi.