Ankara'da Fuhuş Operasyonu: 13 Gözaltı

Ankara
'da bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 5'i kadın 13 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya
ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir binada masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan Ahlak Büro Amirliği
ekipleri çalışma başlattı. Müşteri gibi masaj salona giren polisler, kadınlar ve iş yeri yetkilileriyle fuhuş pazarlığı yaptı. Daha sonra adrese operasyon yapar ekipler, kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen Mustafa Y., Türkan K., Barış C. K., Ferdi B., Nuh S., Abidin G., Şenol P. ile 5'i kadın toplam 13 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
(İHA)
Ankara
12 Aralık 2018 Çarşamba 08:26