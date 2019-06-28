28.06.2019 00:13
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Ankara'da fuhuş operasyonu 6 tutuklama

Ankara'da fuhuş operasyonu 6 tutuklamaANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara 'da fuhuş operasyonu 6 tutuklama
ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar kapsamında, ilçede fuhuş yaptıran bir çetenin izine ulaşıldı. Çeteyi takibe alan ekipler, belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınırken, Azerbaycan uyruklu 4 mağdur kadın ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.P, F.B, L.B, H.G, S.D. ve H.H.K. tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, bilgi amaçlı ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen Azerbaycan uyruklu 4 kadının işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Ankara'da fuhuş operasyonu 6 tutuklama
Kaynak: DHA
Nallıhan , Ankara , Güncel

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