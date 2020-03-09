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ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI

ANKARA'DA GECEKONDU YANGINIANKARA'nın Altındağ ilçesinde, metruk gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu.

09.03.2020 05:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 05:47
ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI

ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, metruk gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu.  Yıldırım Beyazıt Mahallesi Altındağ Caddesi üzerinde bulunan metruk gecekonduda, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, gecekondunun çatısını tutuşturdu. Yangın sırasında gelen patlama sesini duyan çevre sakinleri, panikle evlerini boşaltarak itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, gecekondunun yakınındaki harabe bir yapıya daha sıçradı. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, kundaklama iddiaları araştırılıyor.  Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

Yangın anı

İtfaiyenin müdahalesi

Genel ve detay


Kaynak: DHA

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ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI
Etiketler : Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Altındağ, Güncel
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