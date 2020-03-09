Ankara'da gecekondu yangını
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, metruk gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu.
09.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:56
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, metruk gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Altındağ Caddesi üzerinde bulunan metruk gecekonduda, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, gecekondunun çatısını tutuşturdu. Yangın sırasında gelen patlama sesini duyan çevre sakinleri, panikle evlerini boşaltarak itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, gecekondunun yakınındaki harabe bir yapıya daha sıçradı. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, kundaklama iddiaları araştırılıyor. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Ankara'da gecekondu yangını
Etiketler : Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Altındağ, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar
Güncel
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Güncel
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor
Güncel
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti
Güncel
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Güncel
Yeni parti henüz kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık