Ankara'da Göçmen Filmleri Festivali Başladı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Ofisinin öncülüğünde gerçekleştirilen Göçmen Filmleri Festivali kapsamında, Ankara 'da film gösterimi gerçekleştirildi.Uluslararası Göçmen Günü etkinlikleri kapsamında IOM Türkiye Ofisinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen film gösterimi etkinliği Ankara'da Fransız Kültür Merkezi 'nde başladı. Programa Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Misyon Şefi Lado Gvilava ile yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı. Programda konuşan Gvilava, film festivalinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini ve bu hafta başlayan festivalin 7 şehirde 10 etkinlikle sürdürüleceğini söyledi. Birkaç gün önce Marakeş 'te imzalanan Birleşmiş Milletler BM ) Küresel Göç Mutabakatı'na değinen Gvilava, "Türünün ilk örneği bir uluslararası anlaşma. Ülkelere, doğru yönetilmiş bir göç için vizyon ve çerçeve sunuyor" diye konuştu.Daha sonra göçmenlerin yaşamı ve uyum sorunlarını anlatan "Abu Adnan" ve "Mohamad, The First Name" isimli iki kısa filmin gösterimi yapıldı. - ANKARA