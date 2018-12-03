Ankara'da golf sahalı konut projesi

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:53



03 Aralık 2018 Pazartesi 09:53

Ankara'da golf sahalı konut projesiGizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) ? ANKARA'da arsası TURYAP'tan alınan ve Ertan Çelik İnşaat firması tarafından projesi hazırlanan, içerisinde golf sahasının bulunduğu 'Ankara Golfkent'in temeli atıldı.Başkent'in uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan ilk golf sahası Ankara Golfkent, 1 milyon 260 bin metrekare arsa üzerinde yer alıyor. Arsası TURYAP'tan alınan 2 bin 640 konutluk proje, Ertan Çelik İnşaat tarafından inşa ediliyor. Kat karşılığı inşaatı başlatılan bu etabın müteahhit şirkete düşen 148 konut ve 20 villanın satış ve pazarlaması ise, TURYAP tarafından gerçekleşecek.TEMEL ATMA TÖRENİ DÜZENLENDİAnkara'nın en büyük projesinin temel atma töreni dün düzenlendi. Törene, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Parlamenterler Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Asım Kulak, Ertan Çelik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Çelik, TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay ile çok sayıda davetli katıldı.'ANKARA'DA ÖZLENEN BİR PROJE'Parlamenterler Konut Yapı Kooperatif Başkanı Asım Kulak, bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, 'Biliyorsunuz bir işe başlamak, bir işin yarısını halletmek demektir. Biz burada yüklenici firmamıza Ertan Beye çok güveniyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu projeyi hayata geçirmek suretiyle hepimizi Golfkent Projesi'nde konut sahibi yaparak bizleri memnun edecektir. Bizim projemiz Ankara'da özlenen bir projedir. Gerçekten yeşil alanı bol, sosyal donatısı çok fazla yaşam alanıdır. Bu proje gerçekleştiğinde inanıyorum ki, bölgenin daha çabuk kalkınmasına, gelişmesine öncü olacaktır. En kısa zamanda bu projeyi bitirip, hayata geçirelim' dedi.'ANKARA'YA KAZANDIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ'TBMM Başkanvekili Levent Gök ise, 'Beni en çok sevindiren konu özellikle yatay mimarinin bu projede seçilmesi ve gerçekten önemli bir bölümün yeşil alana ayrılmasıdır. 700 bin olduğu ifade edilen yeşil alan, göletlerin olması ve özellikle bir golf alanının Ankara'ya kazandırılması çok önemli. Bir yandan da vizyoner bir proje olduğunu görüyorum' diye konuştu.'DIŞİŞLERİ BAKANIMIZDA GOLF SPORUNU SEVİYOR'TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, konuşmasında 'Bir gün gelecek herkes golf oynayacak' şeklinde sloganlarının olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:'Golf sporu Türk insanının uzak kaldığı bir spordur. Bir gün 7'den 70'e herkesin yapacağı spor haline gelecek. Bizde bu sporu Ankaralılara armağan ediyoruz. Bu sahanın büyüklüğü 450 bin metrekaredir. Arsanın büyüklüğü ise, 1 milyon 260 bin metrekaredir. Bu projede 2 bin 640 konut var. Bunların yanı sıra hayatı zenginleştirici ve değerleştirecek teniz kortları, basketbol ve voleybol sahaları, yüzme havuzu gibi tüm spor branşları burada konumlandırılmış durumdadır. Ayrıca yaşlılar için sağlık merkezi bulunacak. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi de kuruyoruz. Projemizin amacı, burada bebekten en yaşlısına kadar tüm aile bireylerinin bir arada keyifli yaşayacağı alanlar oluşturuyoruz. Projenin içerisinde otel, hastane, okul, karakol gibi birçok yaşamı güzelleştiren ve kolaylaştıran her şey mevcut. Dışişleri Bakanımızda golf sporunu seviyor ve oynuyor. Diplomatik ilişkiler genellikle böyle golf sahası ortamında kuruluyor. Bu bağlamda da Ankara için önemli bir ortam oluşturacağını düşünüyorum.''SAYIN BAKAN ÇAVUŞOĞLU BİZİ YÖNLENDİRDİ'Ertan Çelik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Çelik, golf sahasının 150 bin metrekarelik kısmının tamamlandığını belirterek, 'Tamamı tamamlanınca uluslararası turnuvalar düzenlenebilecek hale gelecek. Bu golf sahası tamamlandığı zaman Başkentimiz için büyük bir kazanç olacaktır. Bu projemizde Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, golf sporuna merakında dolayı bu konuda bizi yönlendirdi. Projeye başlamış olduk' şeklinde konuştu.2020'DE TESLİM50 dönüm arsa üzerinde inşa edilecek projede 2+1, 3+1, 4+1 daireler ile müstakil villalar bulunuyor. Dün inşaatı başlayan proje, 2020 yılının sonunda teslim edilecek. Daireler, 2+1 net 101 metrekare, brüt 118 metrekare, peşin 395 bin TL, 3+1 net 124 metrekare, brüt 142 metrekare, peşin 495 bin TL, 4+1 net 159 metrekare, brüt 178 metrekare, peşin 595 bin TL'den satışa sunulacak. Villalar ise, net 203 metrekare, brüt 244 metrekare, müstakil bahçe kullanımlı, peşin 1 milyon 650 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.ÖDEME SEÇENEKLERİParlamenterler Golf Life projesine özel, şirket bünyesinde 24 vade farksız ödeme, 36 ay taksitte yüzde 0.58, 48 ay taksitte yüzde 0.66 ve 60 ay taksitte yüzde 0.88 vadeli ödeme seçenekleri yer alıyor. Ayrıca 2018 yılının sonuna kadar geçerli fiyatlarda peşin ödemelerde lansmana özel liste fiyatları üzerinden yüzde 30'a varan indirim yapılacağı bildirildi.(Tür: Ankara)