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Ankara'da güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihar girişiminde bulundu

Ankara'da bir okulun güvenlik görevlisi, tartıştığı okul müdürünü silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

17.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:04Ankara'da güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihar girişiminde bulundu
'da bir okulun güvenlik görevlisi, tartıştığı okul müdürünü silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.
Etimesgut ilçesinde Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.E, henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda yanında bulunan silahla okul müdürünü yaralayan M.E, olay yerine gelen polis ekiplerinin teslim olması yönündeki uyarılarını duyduktan hemen sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Ağır yaralanan zanlı ile okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan okul müdürü Gürüler'in hayati tehlikeyi atlattığı, M.E'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.
Öte yandan silah sesinin duyulmasının ardından okulun tahliye edildiği ve olay sırasında öğrencilerin içeride olmadığı öğrenildi.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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