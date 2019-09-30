Ankara'da halk otobüsü durağa çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi. Meydana gelen kaza sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

3 ÖLÜ, 3 YARALI

Olay sonrası gelen ilk görüntülerde otobüsün ön tarafının dağıldığı görülüyor. Ankara Valisi Vasip Şahin kazayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İlk tespitlere göre halk otobüsü durağa dalıyor. Teknik sebeple mi arkadaşlar incelemelerde tespit edecekler. Üç vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, üç vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye götürüldü. Ambulanslardan önce özel araçlarla da birkaç vatandaşın götürüldüğünden bahsediliyor. Bunun kaç kişi olduğu ve doğru olup olmadığını araştırıyoruz."

YARALILAR TEDAVİDE

Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar;