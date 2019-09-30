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Ankara'da halk otobüsü durağa çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası gelen görüntülerde otobüsün ön tarafının dağıldığı görülüyor.

30.09.2019 14:45

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi. Meydana gelen kaza sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

3 ÖLÜ, 3 YARALI

Olay sonrası gelen ilk görüntülerde otobüsün ön tarafının dağıldığı görülüyor. Ankara Valisi Vasip Şahin kazayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İlk tespitlere göre halk otobüsü durağa dalıyor. Teknik sebeple mi arkadaşlar incelemelerde tespit edecekler. Üç vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, üç vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye götürüldü. Ambulanslardan önce özel araçlarla da birkaç vatandaşın götürüldüğünden bahsediliyor. Bunun kaç kişi olduğu ve doğru olup olmadığını araştırıyoruz."

YARALILAR TEDAVİDE

Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar;

Son dakika: Otobüs durağa girdi: 3 kişi hayatını kaybettiSon dakika: Otobüs durağa girdi: 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da halk otobüsü durağa çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler

Ankara, Mamak, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(34)
ZAKERON:En çokta otobüse üzüldüm, mala geleceğine cana gelsin.
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ALİ ANKARA:Istanbul ve ankarada yaşamış biri olarak şunu diyeyim...Ankara otobüs şoförleri çok kabalar ve sanki bisiklet kullanır gibi kullanıyorlar...istanbul model alınmalı...
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Akbil sistemi kazanç olunca aralarında yaristiklari doğru fakat sizin canınızı malınızı taşıyan insanlara saygisizliginiz, şoförün kabahatinden daha büyük.2 metrelik araba kullanıp otobüse yol vermemek için gaza basıp sonra da kalkıp ahkam kesmek de ne!sanırsın otobüsün arkasında makineli tüfek var geçmek için uğraş verip sıkıştırıp 13 metrelik araba olduğunu unutup içinde can taşıdığını düşünmezken şimdi mi düşünüyorsun mübarek. Ölenlere Allahtan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar
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JALE KOCAK:O kadar hızlı gidiyorlar ki bugüne kadar kaza yapmamaları zaten mucize bunların araçlarına hız kontrol cihazı ve kamera konulması kesinlikle SART.Belediyedeki yetkililerimize duyrulur
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FATİH:Belediye acilen şu dolmuş terörü ve halk otobüsü işine el atması lazım, 3 lira için vatandaşın canına kasteden kural tanımaz insanların meslekten men edilmesi, araçların GPS ile hız vs. konularda takip edilmesi gerekir. . . Yoksa daha çok vatandaşın canı yanacak. . .
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SEREN CANJ:Mamak Belediye sine oy atsın diye işe alınan eğitimsiz şoförler bunlar kaz çobanları aslında
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MUHHAYEL:Özel Halk Otobüsü Şoförleri belediyeler tarafından işe alınmıyor diğerleri de ANKARA Büyükşehir belediyesi tarafından işe alınıyor. Mamak belediyesiyle ilgisi yok.
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İSİM MEVZU BAHİS DEĞİL.:özel halk otobüsünün belediye şoförüyle ne alakası var. sorunun temeli eğitimsizlik ve vurdum duymazlık.
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KAZIM:halk otobüsü
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ATO:Eyyy angus özel halk otobüsü kaza yapan gözünle oku
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