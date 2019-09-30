Haberler » Güncel » Haber

Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü (2)

VALİ: 3 ÖLÜ, EN AZ 3 YARALI VARAnkara Valisi Vasip Şahin, kaza yerinde inceleme yaparak, yetkilileriden bilgi aldı.

30.09.2019 15:08Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü (2)

VALİ: 3 ÖLÜ, EN AZ 3 YARALI VAR
Ankara Valisi Vasip Şahin, kaza yerinde inceleme yaparak, yetkilileriden bilgi aldı. Vali Şahin, ilk tespitlere göre halk otobüsünün durağa daldığını belirterek, "Tabii teknik bir arızadan mı başka bir nedenle mi onu arkadaşlar bundan sonraki incelemede tespit edecekler. Ama maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, 3 vatandaşımız da yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ama ambulanslardan önce özel araçlar ile birkaç yaralının götürüldüğünden bahsediyor buradaki vatandaşlar. Bunun kaç kişi olduğunu araştırıyoruz. Şu anda en az 3 yaralı 3 vefatımız var" dedi.



Vasip Şahin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:25 Galatasaray, PSG maçına hazır
22:19 - Hindistan'da feci kaza: 21 ölü, 50 yaralı
22:17 "Guterres'ten inisiyatif alacağı mesajını aldık" - NEW
22:15 Otomobil devrildi: 1 yaralı
22:11 Fas'tan Ordu'ya gelin geldi
22:10 "Sisteme dışarıdan bakmayı öğrenmeniz gerekiyor"
22:10 "Guterres'ten inisiyatif alacağı mesajını aldık"