Ankara'da, hastane devralıyor
Medical Park Ankara Keçiören'de bulunan Medisis Hastanesi'ni devralmak üzere sözleşme imzaladı.
16.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:05
Medical Park Ankara Keçiören 'de bulunan Medisis Hastanesi'ni devralmak üzere sözleşme imzaladı.
Kaynak: Dunya.com
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