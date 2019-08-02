Haberler» Güncel» Haber

Ankara'da havyan pazarları denetlendi

ANKARA'da Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, yaklaşan kurban bayramı öncesi hayvan pazarlarını denetledi.

02.08.2019 12:50 Ankara'da havyan pazarları denetlendi
ANKARA'da Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, yaklaşan kurban bayramı öncesi hayvan pazarlarını denetledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki Yakacık kurban satış ve kesim alanında denetimlerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz Sinan'ın da katıldığı denetimlerde, veteriner hekimler tarafından çadırlar ve hayvanların küpeleri kontrol edildi.
Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Mümtaz Sinan, kurbanlıkların sağlıklı bir şekilde pazara gelmesi ve satışının bu şekilde gerçekleşmesi için büyük hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Vatandaşların kurbanlıklarını sorunsuz bir şekilde alabilmeleri için bütün önlemleri aldıklarını belirten Sinan, "Özellikle pasaportu olmayan, kulak küpesi eksik olan, zayıf, çelimsiz, hastalıklı hayvanların pazara girmesini engelliyoruz. Bununla ilgili 7/24 denetim yapıyoruz. Özellikle bakanımız Bekir Pakdemirli'nin bu konudaki yüksek hassasiyetleri tüm Türkiye teşkilatlarımız, Tarım ve Orman il müdürlüklerimiz ve veteriner hekimlerimiz, kurban komisyonlarımızca denetlenen sahalarda olumsuzlukların yaşanmaması için dikkatle hareket ediyoruz" dedi.
Kurbanlıkların sağlıkları konusunda rahat olunması gerektiğini belirten Sinan, vatandaşların da hayvanlara ait bilgilere kulak küpesi numaraları ile 'https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr' adresi veya 'HaySag' isimli mobil uygulamadan ulaşabileceğini söyledi.


- Ankara

Mümtaz Sinan, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:11   Daire Başkanı Anaç, Saruhanlı'da enerji sistemlerini inceledi
16:11   Başı piknik masasına sıkışan ineği itfaiye kurtardı
16:11   Soylu: İstanbul özelinde yaptığımız, kimseyi geldiği ülkeye göndermek değil
16:11   Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı 15 yaralı-6 (İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz)
16:10   Kurban Bayramı'na giden Suriyeli sayısı 20 bine ulaştı
16:09   THY Arjantin'in ünlü futbol kulübü River Plate'in forma sponsoru oldu
16:09   Bolu'da başı beton oturak ve masaya sıkışan inek kurtarıldı