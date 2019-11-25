Haberler » Güncel » Ankara'da hücre evinde yakalanan firari FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haber

Ankara'da hücre evinde yakalanan firari FETÖ şüphelisi tutuklandı

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve saklandığı hücre evinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

25.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:00
'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve saklandığı hücre evinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananlara yönelik soruşturma kapsamında firari şüphelilerinden M.Ö'nün Etimesgut ilçesinde örgüt tarafından kullanılan bir adreste saklandığını belirledi.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, örgüte ait hücre evine baskın düzenleyerek M.Ö'yü gözaltına aldı.
Evde yapılan aramalarda 200 bin liralık döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Paranın bir kısmının aspiratör içerisine gizlendiği tespit edildi.
Gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınmak üzere emniyete getirilen şüphelinin FETÖ adına halen aktif olarak himmet topladığı belirlendi.
Şüphelinin topladığı himmet paraları ile FETÖ lehine faaliyette bulunduğu ve cezaevindeki örgüt üyelerine para gönderdiği tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ankara'da hücre evinde yakalanan firari FETÖ şüphelisi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:10 Malazgirt'te Öğretmenler Günü etkinliği
18:10 Denizli'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
18:09 "Mucize 2: Aşk" 6 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak
18:09 flaş
18:09 Pencereden atıldığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti
18:04 Arto'dan, kendisine 1 milyon liralık tazminat davası açan Çağla Şıkel'e "Kocandan al parayı yüzsüz" çıkışı
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:16 Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
16:59 CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
16:25 Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 18:11:53