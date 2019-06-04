Ankara'da husumetli 2 aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Mehmet Yücel hayatını kaybederken, mahalle muhtarı Bayram Y. ile Kubilay S. yaralandı. Muhtar Bayram Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Kavakköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa'dan bayram ziyareti için Nallıhan'a bağlı Kavakköy Mahallesi'ne gelen Kubilay S., Ünal K., Erdinç B.ve Ekrem D., iftar vakti aralarında husumet bulunan Mehmet Yücel (65) ile karşılaştı. Kubilay S. ve Mehmet Yücel ikilisi bir anda tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Kubilay S.'nin arkadaşları da olaya dahil oldu. Kubilay S., bu sırada üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak husumetli olduğu Yücel'e ateş etti. Yücel kanlar içinde yere yığılırken, amcasını o halde gören mahalle muhtarı Bayram Yücel de, silahına davranarak Kubilay S.'ye müdahale etmeye çalıştı.

MAHALLE MUHTARI BAŞINDAN VURULDU

Bunun üzerine çıkan silahlı kavgada, mahalle muhtarı Bayram Yücel başından vurulurken, Kubilay S. ise aldığı darbeler sonucu hafif yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine koşan yakınları Mehmet Yücel'in cansız bedeniyle karşılaşırken, yaralılar mahalle sakinleri tarafından Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Bayram Yücel'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

HER İKİ AİLEDEN 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası Kavakköy'e çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, olaya karışan ve hastanede tedavisi tamamlanan Kubilay S. ile arkadaşları Ünal K., Erdinç B. ve Ekrem D. ile birlikte 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Mehmet Yücel'in cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, jandarma tarafından mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

'DEVİRDİLER BENİM DİREĞİMİ'

Büyük üzüntü yaşayan ölen Mehmet Yücel'in eşi Perihan Yücel, "Teröristler eşimi vurdular. Malımı çalmaya gelmişlerdi. Devirdiler benim direğimi. Ellerinde silahla 4 kişi" diye feryat etti.

Görüntü Dökümü

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Jandarmadan görüntü

Şüphelilerden birinin gözaltına alınması

Acılı Perihan Yücel'in konuşması

Cenaze aracından görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Erdal KATIRANCI-İbrahim KÖRDEMİRCİ- Fatih POYRAZ/ANKARA DHA

Kaynak: DHA