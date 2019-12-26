Haberler » Güncel » Ankara'da, içkili mekanlarda yılbaşı öncesi denetim - Haber

Ankara'da, içkili mekanlarda yılbaşı öncesi denetim

ANKARA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde restoran ve eğlence mekanlarında gıda ve alkol denetimi yaptı.

26.12.2019 01:51 | Son Güncelleme: 26.12.2019 01:51 Ankara'da, içkili mekanlarda yılbaşı öncesi denetim

ANKARA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde restoran ve eğlence mekanlarında gıda ve alkol denetimi yaptı. Bazı iş yerlerine, olumsuz görüntülere rastlanılması üzerine idari ceza uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde denetimlerini artırdı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde çeşitli restoran ve eğlence mekanlarında gıda ve alkol denetimi yaptı. Çeşitli mekanlarda mutfakları kontrol eden ekipler, açık ve kapalı alkol şişelerini de anında sonuç veren barkod okuma cihazıyla denetledi, numuneler topladı. Denetimlere katılan İl Müdürü Bülent Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın yaklaşmasıyla yıl boyunca sürdürdükleri denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi. 

'ALO 174'E BİLDİRİN'

Bu yıl yaklaşık bin 500 denetim gerçekleştirdiklerini ve 80 işletme hakkında yasal işlem yapıldığını belirten Korkmaz, "Bu yıl alkollü içki servisi yapılan yerlerden sunumu yapılan alkollü içeceklerden alınan 93 numuneden şimdiye kadar sonuçları belli olanlardan 12 tanesi olumsuz çıktı, bunlarla ilgili de gerekli idari ceza uygulandı. Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu şekilde yeni yıla girmeleri için gıda güvenliği noktasında tüm işletmelerde denetimleri artırdık" dedi. 

Korkmaz, vatandaşlardan herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde Alo 174 hattına bildirmeleri tavsiyesinde bulundu, bildirim sonrası konuya anında müdahale ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda, denetim yapılan işletmede hijyen açısından olumsuz görüntülere rastlanılması üzerine idari ceza uygulandı, şartların düzeltilmesi için süre verildi.



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:09   YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (3) - Haber
02:03   Sultangazi'de mobilyacılar sitesinde bir iş yeri alev alev yandı - Haber
02:02   Mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 2 iş yeri zarar gördü - Haber
02:01   Ankara'da, içkili mekanlarda yılbaşı öncesi denetim - Haber
02:00   YILIN OLAYLARI 2019 - Haber
01:02   Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Haber
23:22   İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Haber
23:07   Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı - Haber
22:50   Kayınvalidesini reddeden gelini, kocası zorla hamile bıraktı - Haber
21:55   Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü - Haber
26.12.2019 02:12:28