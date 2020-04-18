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Ankara'da ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek dağıtılacak

Ankara'da ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek dağıtılacakANKARA'nın Etimesgut ilçesindeki Halk Ekmek Fabrikası'nda, sokağa çıkma yasağı süresince üretilecek 100 bin ekmek, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak.

18.04.2020 23:26 | Son Güncelleme: 18.04.2020 23:30
Ankara 'da ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek dağıtılacak
ANKARA'nın Etimesgut ilçesindeki Halk Ekmek Fabrikası'nda, sokağa çıkma yasağı süresince üretilecek 100 bin ekmek, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak.
Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı boyunca ekmek üretimine devam ediyor. Yaklaşık 40 personel 3 vardiya şeklinde, 2 günlük yasak boyunca ihtiyaca göre 100 bin ekmek üretimi yapacak. El değmeden hijyenik ortamda üretilen ekmekler, ilçedeki 80 halk ekmek bayisi ve zabıta ekipleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılacak. Yasağın ilk gününde üretilen ekmekler, EtiATA Hizmet Birimi ile zabıtalar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Halk Ekmek Fabrikası'nın uzun yıllardır ilçe halkına hizmet verdiğini belirterek, "2 tünel üzerine yapılmış son teknoloji ürünü bir fabrikada, istenildiğinde günlük yaklaşık 200 bin ekmek üretebilecek kapasite var. El değmeden ekmek üretilen bir tesise sahibiz. Fakat sadece ekmeği kasaya dizme aşamasında elleriyle bunu yapıyor. Diğer tüm kısımlar el değmeden yapılmaktadır. Hijyenik ortamda yapılmakla birlikte lezzetli ve kaliteli ekmek üretiyoruz. Koronavirüs salgınından dolayı sokağa çıkma yasağı konuldu. Milletimiz bu konuda rahat olsun. Devletimiz ve yerel yönetimler olarak bizler iş başındayız. Biz Etimesgut ilçesinde 80 noktada büfelerimiz vasıtasıyla burada ürettiğimiz ekmekleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz" dedi. Ankara’da ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek dağıtılacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Etimesgut, Ankara, Güncel
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