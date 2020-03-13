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Ankara'da iki avukatı bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Ankara'da haciz işlemine giden iki avukatı bıçaklayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:42
Ankara'da iki avukatı bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Ankara 'da haciz işlemine giden iki avukatı bıçaklayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Çankaya ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, haciz işlemi için İstanbul 'dan Ankara'ya gelen avukatlar Savaş Baş ve Necati Çakmak, şüpheli Bekir K.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan Baş ile Çakmak tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli Bekir K. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesine getirildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa

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