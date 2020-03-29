Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ankara'da iki firma "dezenfektan kabini" üretti

Ankara'da faaliyet gösteren iki firma tarafından nanoteknolojik dezenfeksiyon cihazı üretilerek patent için başvuruda bulunuldu.

29.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:11
Ankara'da iki firma
Ankara 'da faaliyet gösteren iki firma tarafından nanoteknolojik dezenfeksiyon cihazı üretilerek patent için başvuruda bulunuldu.
Testleri tamamlanan cihazla ilgili AA muhabirine bilgi veren firma sahiplerinden Hüseyin Seyhan , 20 yıldır makine sanayisinde faaliyet gösterdiklerini söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin başlamasıyla dezenfeksiyonda kullanılmak üzere makine tasarladıklarını belirten Seyhan, şöyle devam etti:
"Bütün dünya, kumaş gibi yüzeylerde tutunabilen bir virüsle mücadele ediyor. Koronavirüs ile mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla böyle bir makine ürettik. Kabinimizi teknolojik bir ürün olarak tasarladık. Özel yazılım sensörleri sayesinde kabin otomatik çalışmaktadır. En önemli noktası ise insan sağlığına zarar vermeden nanoteknoloji ile nanomikronlarda insan omuz ve ayak seviyesinde ilaçlama yapabiliyor. Kabin nanoteknoloji sayesinde insan kıyafetinde ve ayak altına nüfuz ederek bu virüsü yok etme kapasitesine sahip."
"3 saniyede dezenfekte edebiliyor"
Seyhan, dezenfektan malzemesini tasarruflu kullanmayı da amaçladıklarını aktararak, cihazın, 3 saniyede giysi ve ayak altını dezenfekte edebildiğini bildirdi.
Makinenin tabanında hijyenik paspas kullandıklarını vurgulayan Seyhan, "Bu paspasımız da sürekli dezenfektan ile ıslak tutularak ayak altından virüsün taşınmasını engelleyecek şekilde çalışıyor. Ülkemizde toplu yaşam alanları, cihazlarla ve ellerle dezenfekte ediliyor fakat virüsün kıyafetlerle ve ayakkabılarla taşınmasını engelleyecek bir sistem yok. Ürettiğimiz makine, virüsün insanların elbiseleri ve ayakkabıları ile taşınmasını engelliyor." diye konuştu.
"Her türlü sıvı dezenfektan ilaçla çalışıyor"
Projede yer alan diğer firmanın sahibi Evren Sarıçiçek de bir ayda tasarladıkları cihazın seri üretimine başladıklarını söyledi.
Makineye çok sayıda kamu kuruluşundan talep geldiğini anlatan Sarıçiçek, şunları kaydetti:
"Bizim önerdiğimiz ilaç, nano gümüş teknolojisini kullananan ilaçtır. Bu ilaç kıyafette yaklaşık 10 gün etkisini koruyor ama bu şu anlama gelmiyor, cihaz sadece bizim ilacımızla çalışmıyor. Her türlü sıvı dezenfektan ilaçla da çalışıyor. Sadece bu dezenfektanların Sağlık Bakanlığı onaylı olması gerekiyor. Ürettiğimiz cihaz, virüsün kıyafetler ve ayakkabılarla taşınmasını yüzde 95 engelliyor. Portatif bir cihaz. Direkt prize takılınca çalışıyor. Şu anda kamu kuruluşları, belediyeler ve büyük sitelerin girişleri için talepler alıyoruz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Seyhan, Ankara, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Ankara'da iki firma 'dezenfektan kabini' üretti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti Haberler
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti
İstanbul Valiliği’nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın Haberler
İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay’dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı’ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Haberler
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor Haberler
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik Haberler
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik

Son Dakika Güncel Haberleri

13:07: (DÜZELTEREK YENİDEN) ARNAVUTKÖY'DE ARAÇTA SIKIŞAN YARALI KADINI İTFAİYE ÇIKARTTI - Haber 13:07: Cide'de kurallara uymayan 65 yaş üstü vatandaşlara ceza yağdı - Haber 13:07: Terziden evlerinde bulunanlara kitap - Haber 13:06: - Rusya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 8'e yükseldi- Vaka sayısı bin 534'e çıktı - Haber 13:06: Vali Karabük'e girişleri kontrol etti - Haber 13:02: Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi - Haber 12:40: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti - Haber 12:23: Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu - Haber 11:08: İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek - Haber 10:45: Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak? - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler