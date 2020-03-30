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Ankara'da, iki terk edilmiş konak yandı

Ankara'da, iki terk edilmiş konak yandıANKARA'nın Altındağ ilçesinde terk edilmiş 2 tarihi konak, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

30.03.2020 05:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 05:06
Ankara 'da, iki terk edilmiş konak yandı
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde terk edilmiş 2 tarihi konak, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Anafartalar Mahallesi'nde Yahudi Mahallesi olarak bilinen yerdeki terk edilmiş tarihi konakta, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Ahşap konaktaki yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki konağa da sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saatte söndürülen yangının ardından, iki tarihi konak da kullanılamaz hale geldi. Ankara’da, iki terk edilmiş konak yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Altındağ, Ankara, Güncel

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Ankara'da, iki terk edilmiş konak yandı

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