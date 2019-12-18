Haberler » Güncel » Ankara'da ilkokul inşaatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı - Haber

Ankara'da ilkokul inşaatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da bir ilkokul inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

18.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:15Ankara'da ilkokul inşaatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
'da bir ilkokul inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçesinde bulunan dört katlı bir ilkokul inşaatının en üst katında çalışmalar devam ettiği sırada iskele çöktü. En üst katta inşaatın yapımına devam eden iki işçi, çöken iskelenin altında kaldı. İşçilerin mesai arkadaşları ambulans, itfaiye ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede iskelenin altında kalan Mehdi Yarba'nın cansız bedenine ulaşırken, diğer işçi M. Siraç Çelik (43) ise çöken iskelenin altından yaralı olarak çıkartıldı. Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Mehdi Yarba'nın cansız bedeni cenaze aracına konularak götürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)

Yenimahalle, İtfaiye, Ankara, İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:57 Dünya Göçmenler Günü etkinliği - Haber
18:55 'Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin' deyip küfür etti gözaltına alındı - Haber
18:55 "Satış ve devirle ilgili olumlu haberin gelmesini ümit ediyoruz" - Haber
18:52 Polis memurunu şehit eden sanığın yargılandığı dava - Haber
18:52 Bangladeş'teki plastik fabrikasında çıkan yangında ölü sayısı 20'ye yükseldi - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
16:13 Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
18.12.2019 18:58:25