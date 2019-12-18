Haberler » 3. Sayfa » Ankara'da ilkokul inşaatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

Ankara'da ilkokul inşaatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da bir ilkokul inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

18.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:17Ankara'da ilkokul inşaatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
'da bir ilkokul inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçesinde bulunan dört katlı bir ilkokul inşaatının en üst katında çalışmalar devam ettiği sırada iskele çöktü. En üst katta inşaatın yapımına devam eden iki işçi, çöken iskelenin altında kaldı. İşçilerin mesai arkadaşları ambulans, itfaiye ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede iskelenin altında kalan Mehdi Yarba'nın cansız bedenine ulaşırken, diğer işçi M. Siraç Çelik (43) ise çöken iskelenin altından yaralı olarak çıkartıldı. Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Mehdi Yarba'nın cansız bedeni cenaze aracına konularak götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Yenimahalle, İtfaiye, Ankara, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:51 Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor (2) - Haberler
18:45 Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi - Haberler
18:44 Çalıntı otomobil ile mazot çalan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
18:43 Rabia Naz başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini Araştırma Komisyonu toplandı - Haberler
18:39 Yol süpürme aracı ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
18:00 6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü - Haberler
17:26 Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı - Haberler
17:23 Azil oylaması öncesi Trump'tan zehir zemberek sözler - Haberler
17:13 Suriyeli aile, iki çocuğunu bir gün arayla feci şekilde kaybetti - Haberler
18.12.2019 18:58:26