Ankara'da inşaat alanı yakınında yangın

Ankara'da bir inşaat alanının kenarında bulunan inşaat malzemeleri alev alev yandı.



Olay, Keçiören ilçesi Bademlik Mahallesi'nde bulunan Baruthane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Baruthane Sokakta çalışmalara devam edilen bir inşaat alanının kenarında bulunan inşaat malzemeleri bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Malzemelerin arasında tahtaların bulunması nedeniyle yangın, kısa sürede büyüyerek bütün malzemeleri sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun uğraşlar sonucunda yangını söndürdü.



Öte yandan olayda, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - ANKARA