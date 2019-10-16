Ankara'da iş dünyasından Barış Pınarı Harekâtı'na destek

ANKARA'da iş dünyası temsilcileri, Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız" dedi.

Ankara'da aralarında Sanayi Odası, Ticaret Odasının bulunduğu iş dünyası, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Ankara Ticaret Odası Congresium'da bir araya geldi. Buradaki açıklamaya, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Emekliler Derneği temsilcileri de katıldı.

'ULUSLARARASI CAMİAYI ÜLKEMİZE DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUZ'

Burada ortak açıklamayı Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran yaptı. Baran, Türkiye'nin uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanarak Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatını başlattığını bildirdi. Devletin aldığı bu kararın arkasında olduklarını ve desteklediklerini kaydeden Baran, "Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır. Bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'GÜN BİR VE BERABER OLARAK SES VERME GÜNÜDÜR'

Baran, harekat dolayısıyla Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere karşı Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumun, bir ve beraber olarak en güzel cevabı vereceğini kaydederek, şunları söyledi:

"Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Üst kuruluşlarımız, yurtdışındaki muadilleri olan kurumlar ve üyesi oldukları uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmaya ve ülkemizin bu haklı duruşunu aktarmaya başladılar. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır."

Açıklamanın ardından Başkan Baran, katılımcılar ile asker selamı verdi.