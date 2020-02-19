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Ankara'da iş insanının cesedi çiftlik evinde bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir iş insanı çiftlik evinde ölü bulundu.

19.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:44Ankara'da iş insanının cesedi çiftlik evinde bulundu
'nın ilçesinde bir iş insanı çiftlik evinde ölü bulundu.
İş insanı Halil Işık'a (68) ulaşamayınca Sünlü Mahallesi Mücadele Caddesi'ndeki çiftlik evine giden yakınları, Işık'ın yerde hareketsiz yattığını görüp durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Işık'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Işık'ın Kahramankazan ilçesinde medikal ürünler üreten bir fabrikanın sahibi olduğu öğrenildi.

Halil Işık, Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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