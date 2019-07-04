04.07.2019 23:17
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Ankara'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 14 yaralı

Ankara

ANKARA'da işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

ANKARA'da işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Özel bir işyerine ait çalışanları taşıyan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 BJF 979 plakalı servis minibüsü, Ayaş yolu üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte minibüsteki 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazadan dolayı oluşan yoğun trafiğin akışı polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


- Ankara
Kaynak: DHA
Ankara, Polis, İşçi, Güncel

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