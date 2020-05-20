Ankara'da izinsiz eylem yapan HDP'li gruba müdahale: 12 gözaltı

Ankara'da izinsiz eylem yapan HDP'li gruba müdahale: 12 gözaltıANKARA'da, kayyum atamalarını protesto etmek için Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı önünde eylem yapan gruba polis müdahale etti, 12 kişi gözaltına alındı.

20.05.2020 19:29 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:30

Ankara'da izinsiz eylem yapan HDP'li gruba müdahale: 12 gözaltı

ANKARA'da, kayyum atamalarını protesto etmek için Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı önünde eylem yapan gruba polis müdahale etti, 12 kişi gözaltına alındı.

HDP'nin Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan grup, çeşitli belediyelere yapılan kayyum atamalarına tepki gösterdi. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Ankara Valiliği'nce kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı uyarısında bulunarak, grubun dağılmasını istedi. Uyarılara rağmen slogan atmaya başlayan gruba polis müdahale etti. Polise direnen 12 kişi, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 12 kişi, Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ankara’da izinsiz eylem yapan HDP’li gruba müdahale: 12 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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