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Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi

Başkentte, Barış Pınarı Harekatı'na tepki amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen gruba polis müdahale etti.

10.10.2019 20:26Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi
Başkentte, Barış Pınarı Harekatı'na tepki amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen gruba polis müdahale etti.
HDP'li bir grup tarafından Sakarya Caddesi'nde, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik izinsiz gösteri girişiminde bulunuldu.
Polisin, Ankara Valiliğince kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı yönündeki uyarılarının dikkate alınmaması üzerine yapılan müdahalede 11 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişiler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Ankara, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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