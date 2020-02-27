Ankara'da Japon İmparatoru için doğum günü resepsiyonu

ANKARA'da, Japon İmparatoru Naruhito'nun doğum günü dolayısıyla, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ev sahipliğinde resepsiyon verildi.

Ankara 'daki Japonya Büyükelçiliği konutunda verilen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yerli ve yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı. Programda konuşan Büyükelçi Miyajima davete katılanlara teşekkür etti. Japonya ve Türkiye'nin tarihi olarak dost ve ülke ve stratejik ortak olduğunu belirten Büyükelçi Miyajima, "Japonya- Türkiye diplomatik ilişkilerinin başlangıcının yüzüncü yıl dönümünü kutlayacağız. Bu sene, 1890 tarihinde meydana gelen ve Japonya- Türkiye dostluğunun temel taşı olan 'Ertuğrul fırkateyni' kazasının 130'uncu yıl dönümüdür. Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirinden uzaktır, fakat kalplerimiz yakındır. Yani, iki devlet, tek yürektir" diye konuştu.Büyükelçi Miyajima, daha sonra davetlilerle bir süre sohbet etti. Büyükelçi Miyajima, ulusal kıyafetiyle bazı davetlilerle fotoğraf çektirdi ve yöresel yemeklerden ikram etti.