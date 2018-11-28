Ankara'da Kablo Hırsızlığına Tutuklama

Ankara
'nın Kahramankazan
ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Fatih Mahallesi
Ankara Bulvarı'nda 2 hafta önce 550 metre uzunluğundaki iletişim kablosu hırsızlığına ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını 2 kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis
ekipleri düzenledikleri operasyonda, şüpheli İsa D'yi (30) gözaltına aldı.
Benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- İnternet hizmeti aksadı
Kabloların çalınması nedeniyle mahallede internet hizmeti 1 hafta süreyle aksadı. Yeni hat döşenmesinin ardından mahallede internet hizmeti normale döndü.
Yetkililer, benzer bir olayın yaşanmaması için ilçe genelinde fiber kablo döşeneceğini bildirdi.
Fatih Mahallesi,Kahramankazan,Ankara
28 Kasım 2018 Çarşamba 20:40