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Ankara'da kaçak içki operasyonu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda yaklaşık 600 litre kaçak içki ve içki üretiminde kullanılan ham maddeler ile düzenekler ele geçirildi.

30.11.2019 13:49 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:54Ankara'da kaçak içki operasyonu
'nın ilçesinde bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda yaklaşık 600 litre kaçak içki ve içki üretiminde kullanılan ham maddeler ile düzenekler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kaçak içki üretimi yapılarak ilçedeki alkollü mekanlara ve sipariş üzerine şahıslara uygun fiyata satıldığı yönünde istihbari bilgilere ulaşınca çalışma başlattı.

Sahte içki üretimi yaparak sattığını belirlediği O.D (64) isimli kişinin Günbaşı Mahallesindeki evine baskın düzenledi.

Adeta bir imalathaneye dönüştürülen evde yapılan aramalarda plastik damacanalar içerisinde 600 litre civarında sahte içki ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ile düzenekler ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak ev sahibi olan O.D adlı kişi gözaltına alındı. - ANKARA

Kahramankazan, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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