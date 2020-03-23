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Ankara'da 'kaçak maske' atölyesine operasyon

ANKARA'da zabıta ekipleri, apartmanın asma katında kaçak maske üretimi yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

23.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:16
Ankara'da 'kaçak maske' atölyesine operasyon

ANKARA'da zabıta ekipleri, apartmanın asma katında kaçak maske üretimi yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda ele geçirilen kaçak maskeler, imha edilirken, üretimde kullanılan ekipmana el koyuldu.

Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'ndeki binanın asma katında, kaçak olarak maske üretildiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. Halk sağlığını tehdit edecek maskelerin üretimini durduran ekipler, iş yerini mühürleyip, kapattı. Üretilen tüm kaçak maskelere ve materyallere el koyulurken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir şeye izin vermeyeceklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Geçtiğimiz günlerde Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bir depoya baskın yapıp, izinsiz ve sağlıksız olarak üretilen maskelere el koyduk. Bu sefer de bir binanın asma katında halk sağlığını tehdit edecek maske üretimi yapan bir atölyeye baskın yaptık. Sağlığımıza çok daha fazla önem vermemiz gereken bugünlerde, duyarsız insanların bu tarz girişimlerini sonlandırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Altındağ, Zabıta, Güncel

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