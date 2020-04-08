Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ankara'da kaçak üretilen 30 bin maske ele geçirildi

ANKARA'da bir depoya düzenlenen baskında 30 bin kaçak maske ele geçirildi.

08.04.2020 08:13 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:13
Ankara'da kaçak üretilen 30 bin maske ele geçirildi

ANKARA'da bir depoya düzenlenen baskında 30 bin kaçak maske ele geçirildi.

Yenimahalle İlçesinde kaçak maske üretimi yapıldığı tespit edilen bir depoya operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince, yapılan baskında izinsiz üretilen ve sağlık koşullarına uygun olmayan 30 bin maske ele geçirildi.Öte yandan, üretimi yapan kişiler hakkında 'Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde ürün üretmek ve satmak' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yenimahalle, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Ankara'da kaçak üretilen 30 bin maske ele geçirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çocuklar dışarı çıkamayınca, terasa ’Evde Kal Türkiye’ parkuru kurdular Haberler
Çocuklar dışarı çıkamayınca, terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdular
Ramazan’da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı Haberler
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı
Dünya Kovid-19’la mücadele ederken Trump, DSÖ’ye yardımları askıya aldı Haberler
Dünya Kovid-19'la mücadele ederken Trump, DSÖ'ye yardımları askıya aldı
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti Haberler
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti
’Gencim, kronik rahatsızlığım yok’ demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı Haberler
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı Haberler
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya’da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü Haberler
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor Haberler
Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor

Son Dakika Güncel Haberleri

09:04: Bünyan Belediyesi parkları dezenfekte ediyor - Haber 09:04: BURSA Otomobil dereye uçtu 3 yaralı - Haber 09:02: Gelecek Partisi İzmir "esnaf masasi" kurdu - Haber 09:02: GÜNDEM / 8 Nisan 2020 - Haber 09:02: Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz... - Haber 08:48: Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı - Haber 08:31: Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti - Haber 08:31: Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu - Haber 08:27: "Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında - Haber 07:16: Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü - Haber