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Ankara'da kağıt yüklü tır yandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde E-90 karayolunda seyir halindeyken alev alan kağıt yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.

06.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:05Ankara'da kağıt yüklü tır yandı
'nın ilçesinde E-90 karayolunda seyir halindeyken alev alan kağıt yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.

E-90 Ankara-Eskişehir yolu üzerinde Polatlı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında seyir halindeki kağıt yüklü tırda yangın çıktı. Dikiz aynasından yangını fark eden şoför, tek dorsesi bulunan tırı emniyet şeridine çekerek itfaiyeye verdi. Tır şoförü, başka bir aracın sürücüsü ile yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti. Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'ne ait itfaiye ekipleri anında olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Polatlı Grup Amirliği ekipleri ise yanan tırın dorsesine köpükle müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Seyir halindeyken sağ aynaya baktığında kıvılcımları gördüğünü belirten tır şoförü, "Aracı hemen sağa çektim. Arkamdan gelen başka bir aracın şoförü de durdu. Arkadaşla müdahale etmeye çalıştık ama etkisiz kaldık. İtfaiyeyi aradım, 1 dakika sonra olayı gören başka bir itfaiye geldi. Az ilerideki organize sanayinin itfaiyesiymiş. Çok şükür, verilmiş sadakamız varmış" dedi. - ANKARA

Polatlı, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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