Haberler » Güncel » Ankara'da kaldığı otelden çevreye rastgele ateş eden kişi tutuklandı - Haber

Ankara'da kaldığı otelden çevreye rastgele ateş eden kişi tutuklandı

Ankara Ulus'ta iki gün önce kaldığı otelin penceresinden çevreye rastgele ateş eden kişi tutuklandı.

19.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:32Ankara'da kaldığı otelden çevreye rastgele ateş eden kişi tutuklandı
'ta iki gün önce kaldığı otelin penceresinden çevreye rastgele ateş eden kişi tutuklandı.
Hacıbayram Mahallesi Sokak'ta kaldığı otelin beşinci katındaki odasının penceresinden çevreye rastgele ateş eden Yasin B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ulus'ta 17 Ocak'ta etrafa rastgele ateş açan Yasin B.'nin silahından çıkan kurşunlar bazı araçlara isabet etmiş, şüpheli güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Kuruçeşme, Ankara, Ulus, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:04  Diyarbakır HDP önündeki eylemde 139'uncu gün
15:04  'Büyük istanbul tüneli' güzergahı havadan görüntülendi
15:04  Polis olduğunu söyleyerek genç kızı kaçırıp dövdü, tecavüze kalkıştı
15:04  "Büyük İstanbul Tüneli" güzergahı havadan fotoğraflandı
15:04  Çavuşoğlu: "Libya'da acil ateşkese ihtiyaç var, ardından siyasi sürece dönmeliyiz"
19.01.2020 15:07:57