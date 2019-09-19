Haberler » Güncel » Haber

Ankara'da kamyonet köprülü kavşaktan düştü: 2 yaralı

Ankara'da kamyonet köprülü kavşaktan düştü: 2 yaralıANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin köprülü kavşakta 4 metreden alt yola düştüğü kazada, 2 kişi yaralandı.

19.09.2019 05:12

Ankara'da kamyonet köprülü kavşaktan düştü: 2 yaralı

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin köprülü kavşakta 4 metreden alt yola düştüğü kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Keçiören ilçesinde Kazım Karabekir Caddesi'ni Turgut Özal Bulvarı'na bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Fatih Daşkıran hakimiyetindeki 06 BKT 791 plakalı kamyonet, Siteler yönündeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, demir bariyerlere çarparak 4 metreden alt yola düştü. Yan devrilen kamyonetin sürücüsü Fatih Daşkıran ile Mustafa Anıl Özata, kazada hafif yaralandı. Gelen sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen kamyonet ise daha sonra çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Ankara'da kamyonet köprülü kavşaktan düştü: 2 yaralı

Keçiören, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
05:12 Ankara'da kamyonet köprülü kavşaktan düştü: 2 yaralı
05:07 Bariyerlere çarpan kamyonet alt geçide düştü
05:07 Ankara'da kamyonet köprülü kavşaktan düştü: 2 yaralı
04:54 Bariyerlere çarpan kamyonet alt geçide düştü
03:47 18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali
03:30 Pompeo, bin Selman ile İran'ı görüştü
02:44 Tartıştığı eşi ve oğluna ateş açtı