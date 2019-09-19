Ankara'da kamyonet köprülü kavşaktan düştü: 2 yaralı

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin köprülü kavşakta 4 metreden alt yola düştüğü kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Keçiören ilçesinde Kazım Karabekir Caddesi'ni Turgut Özal Bulvarı'na bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Fatih Daşkıran hakimiyetindeki 06 BKT 791 plakalı kamyonet, Siteler yönündeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, demir bariyerlere çarparak 4 metreden alt yola düştü. Yan devrilen kamyonetin sürücüsü Fatih Daşkıran ile Mustafa Anıl Özata, kazada hafif yaralandı. Gelen sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen kamyonet ise daha sonra çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.