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ANKARA'DA KAMYONET TIR'IN ALTINA GİRDİ: 1 ÖLÜ

ANKARA'da, arkadan çarptığı TIR'ın altında kalan kamyonetin sürücüsü Seyit Kılıç, araç içinde sıkışarak can verdi.

20.07.2019 08:48 ANKARA

ANKARA'da, arkadan çarptığı TIR'ın altında kalan kamyonetin sürücüsü Seyit Kılıç, araç içinde sıkışarak can verdi. Kaza, saat 06.30 sıralarında Pursaklar Turgut Özal Bulvarı üzerinde geldi. Seyit Kılıç yönetimindeki 06 AEF 350 plakalı kamyonet, Esenboğa Havalimanı yönünde ilerlediği sırada henüz belirlenmeyen bir nedenle sürücünün kontrolünden çıkarak, sağ şeritte ilerleyen Ö.Ç.'nin kullandığı 35 KB 2527 TIR'a arkadan çarptı. Kılıç, çarpışmanın şiddetiyle TIR dorsesinin altında kalan kamyonette sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kılıç'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis, bir kısmı trafiğe kapanan yolda araç geçişinin tek şeritten kontrollü sağlanması için çalışma yaptı. Kılıç'ın cansız bedeni, belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırılırken, TIR şoförü Ö.Ç. gözaltına alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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Kaza yerinden görüntü
Araçlardan görüntü
Polis ekiplerinin çalışması
Cenazenin kaldırılması
Trafik yoğunluğu
Genel ve detay
Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA,


Kaynak: DHA
Araç, Güncel

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