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Ankara'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi: 1 yaralı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kar küreme ve tuzlama aracının şoförü yaralandı.

13.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:03Ankara'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi: 1 yaralı

ANKARA'nın ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kar küreme ve tuzlama aracının şoförü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çankaya ilçesindeki Mahallesinde meydana geldi. Ö.T. yönetimindeki 06 DP 2802 plakalı Çankaya Belediyesi'ne ait kar küreme ve tuzlama aracı, 1162'nci Sokak'ta tuzlama çalışması yaparken, buzlanma nedeniyle kayarak devrildi. Kazada şoför Ö.T. yaralandı. Yaralı şoför, çağrılan ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera:  Gökhan CEYLAN-Harun ÖZALP/ANKARA,



Çankaya, Huzur, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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