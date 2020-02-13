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Ankara'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi 1 yaralı

Ankara'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi: 1 yaralıANKARA'nın Çankaya ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kar küreme ve tuzlama aracının şoförü yaralandı.

13.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:03
'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi: 1 yaralı
ANKARA'nın ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kar küreme ve tuzlama aracının şoförü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çankaya ilçesindeki Huzur Mahallesinde meydana geldi. Ö.T. yönetimindeki 06 DP 2802 plakalı Çankaya Belediyesi'ne ait kar küreme ve tuzlama aracı, 1162'nci Sokak'ta tuzlama çalışması yaparken, buzlanma nedeniyle kayarak devrildi. Kazada şoför Ö.T. yaralandı. Yaralı şoför, çağrılan ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Ankara'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi 1 yaralı

Çankaya, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


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