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Ankara'da kar yağışı

Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

17.03.2020 04:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 04:26
Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Ankara'da kar yağışı

Kaynak: AA

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Ankara'da kar yağışı
Etiketler : Güncel

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