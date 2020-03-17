Ankara'da kar yağışı
Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
17.03.2020 04:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 04:26
Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Ankara'da kar yağışı
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Güncel
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Güncel
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı