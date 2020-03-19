Ankara'da kar yağışı
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.
19.03.2020 05:07 | Son Güncelleme: 19.03.2020 05:10
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.
Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı.
Kent merkezinde birçok yol beyaza bürünürken, hava sıcaklığı gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 4 dereceyi gördü.
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.
Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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